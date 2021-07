“Con ordinanza a firma del vice sindaco, Francesco Carlino (il sindaco è in Calabria per impegni istituzionali), si vieta la vendita e la somministrazione di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie, o altre confezioni di vetro, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle 20 di domenica alle 7 di lunedì, 12 luglio, in occasione della partita Inghilterra-Italia. E’ fatto obbligo di somministrare in bicchieri di carta o plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall’esercente. E’ fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro, anche già in proprio possesso, nelle aree pubbliche del territorio comunale. L’ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune ed è stata trasmessa a tutti gli organi preposti per i vari aspetti di competenza”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino