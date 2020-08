Nella tarda serata del 6 agosto u.s., in Paliano, i militari della locale Stazione Carabinieri unitamente ai colleghi del NAS di Latina, nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzati all’attuazione del DPCM del 14 luglio 2020, in particolar modo volti ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici e aperti al pubblico che, nel mese di agosto, coincide con un periodo denso di iniziative e spettacoli che animano quotidianamente il centro storico, c.d. “Estate Palianese”, hanno controllato numerosi esercizi commerciali dediti all’intrattenimento e alla vendita di bevande e generi alimentari. Nei confronti di due attività, pertanto, i militari hanno riscontrato carenze igienico sanitarie ed elevato sanzioni amministrative per complessivi euro 3.500. Nel complesso, oltre agli esercizi commerciali, sono stai controllati 35 veicoli e 50 persone mediante l’impiego di 8 militari e 4 automezzi.

Redazione Digital