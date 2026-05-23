Movida in Ciociaria, multa salata e chisura locale

La Polizia di Stato ha proceduto, a Cassino, alla contestazione di una violazione amministrativa nei confronti di un titolare di un esercizio pubblico autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande per non aver osservato l’ordinanza sindacale nr. 23/2023 che prevede il divieto assoluto di diffusione sonora di musica dopo le 24.00. In particolare, la contestazione è stata elevata dagli agenti dell’Ufficio Licenze del Settore Amministrativo del Commissariato di P.S. Cassino che, nel corso delle attività finalizzate al controllo dei requisiti per la sicurezza e l’incolumità degli avventori dei locali pubblici, hanno accertato la violazione descritta. Il titolare dell’esercizio pubblico, già multato in altre circostanze per la violazione di altre norme è stato in passato colpito anche dal provvedimento del Questore di sospensione della licenza per giorni 15. Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa per la verifica dei requisiti amministrativi e di sicurezza.