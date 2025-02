Movida in Ciociaria, droga sequestrata a Isola del Liri e a Sora

Numerosi i controlli effettuati anche nelle aree più in difficoltà, ossia quei luoghi dove tendenzialmente si incontrano e si “nascondono” soggetti dediti all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Così a Sora, in piazza Mayer Ross, è stato controllato e segnalato al Prefetto di Frosinone un 21enne del luogo trovato in possesso di un grammo di hashish, di uno spinello confezionato e di “estratto di hashish in polvere”, in modica quantità. Già noto quale assuntore di stupefacenti e con qualche precedente per spaccio, il giovane non ha opposto resistenza ai controlli e al successivo sequestro operato in caserma. In Isola del Liri (FR), dove il Comando Stazione sta effettuando il continuo controllo del centro storico e delle piazze circostanti, soprattutto nel fine settimana, sono stati controllati e segnalati al Prefetto 4 giovani. In particolare, in Piazza triade tre di loro, rispettivamente di 20, 21 e 22 anni, sono stati trovati in possesso di piccole quantità, per 4 grammi circa complessivi, sequestrati. Successivamente in via Chigi un 20enne è stato trovato in possesso di altri 4 grammi di hashish. Successivamente, alle prime ore del mattino, in corrispondenza della chiusura dei locali da ballo presenti nel circondario, sono stati effettuati prima dei controlli all’interno dei locali, per segnalare la presenza delle forze dell’ordine e dissuadere gli avventori dal mettersi alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze illegali, e successivamente predisposti dei posti di controllo rinforzati in entrambe le direttici di marcia, a monte e a valle dai locali, per effettuare le verifiche. Si è potuto contare anche sul concorso di una pattuglia della Sottosezione di Sora della Polizia Stradale, grazie alla costante e forte collaborazione che vi è tra i due Enti. Nei posti di controllo effettuati, difatti, si è proceduto a effettuare i controlli con precursori per uso di alcol e stupefacenti e con gli etilometri in dotazione, anche perché proprio la settimana scorsa, nei pressi di una nota discoteca di Isola del Liri, all’uscita, una Lancia Musa è stata coinvolta in un incidente stradale con una fiat 500. Gli occupanti della Fiat 500 sono rimasti lievemente feriti. Il conducente della Lancia Musa è stato trovato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1,5 g/l e segnalato alla Procura della Repubblica. Anche per tale ragione sono stati effettuati numerosi controlli alle persone, soprattutto giovani, che si allontanavano dai locali e in due casi riscontrata la medesima violazione. Un 28enne a bordo di una Porsche 911 ed una 20enne a bordo di una fiat 500 sono stati trovati positivi, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Le autovetture affidate ai proprietari, che non erano i conducenti, le loro patenti ritirate per i successivi provvedimenti ed entrambi segnalati alla Procura della Repubblica di Cassino. I controlli saranno ripetuti ed ancora più incisivi nelle prossime settimane, proprio per scongiurare conseguenze peggiori causate dall’incoscienza di chi non comprende il grave rischio che si incorre nel mettersi alla guida in uno stato di alterazione.

Redazione Digital