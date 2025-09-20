Movida in Ciociaria, droga sequestrata 6 persone fermate

Controlli effettuati a Isola del Liri hanno portato al rinvenimento di stupefacente trovato in possesso di due persone mentre un 46enne di Monte San Giovanni Campano, pluripregiudicato, veniva controllato nel territorio nonostante in passato fosse stato già allontanato con foglio di via obbligatorio. Lo stesso era in compagnia di una 38enne di Frosinone, anch’essa con numerosi precedenti, la quale è stata proposta per l’irrogazione del foglio di via dalla città della Cascata. In via Ghigi Nobile e in via Roma, nel corso di altri controlli nella tarda serata, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti un 19enne di Fontana Liri trovato con un grammo e mezzo di hashish e un 28enne di Monte San Giovanni Campano trovato con mezzo grammo di cocaina.

Redazione Digital