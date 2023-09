Movida in Ciociaria, controlli a tappeto nei locali fioccano multe

Prosegue l’attività di prevenzione dell’Arma di Alatri, che anche nell’ultimo fine settimana ha implementato le attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei reati predatori e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Nei comuni di Alatri, Fiuggi e Veroli, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari della Compagnia di Alatri, le cui risultanze operative hanno consentito di segnalare 2 persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e sequestrare un’autovettura, ai fini della confisca, in quanto il conducente è stato sorpreso alla guida del veicolo sotto l’influenza di sostanze psicotrope. I controlli hanno riguardato anche i luoghi di ritrovo dei giovani, per prevenire fenomeni di “mala-movida”, con la verifica di 4 esercizi di pubblico intrattenimento. Complessivamente nel corso dei servizi sono stati controllati 87 veicoli, identificate 119 persone, elevate n.6 contravvenzioni per violazioni delle norme del C.D.S., con ritiro di una patente di guida, e notificati n.4 provvedimenti di rimpatrio con F.V.O. Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, in particolare i reati predatori ed in danno delle c.d. fasce deboli, per rendere questo territorio sempre più sicuro.