“Poniamo la massima cura nel governo della ‘movida’, consapevoli che occorra contemperare le esigenze del commercio e dell’accoglienza con le legittime esigenze dei residenti e degli stessi operatori commerciali – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Il servizio affidato alla SECURPOL intende espressamente contribuire a garantire tranquillità e sicurezza, ed è stato previsto per gli orari in cui viene meno l’ordinario servizio della Polizia Municipale. Tale servizio, svolto da personale estremamente qualificato e sotto diretta vigilanza di Prefettura e Questura, costituisce un supporto e una integrazione rispetto all’ordinario servizio di ordine pubblico garantito in maniera egregia da Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili Urbani. Siamo infatti consapevoli della specificità della situazione che soprattutto nei fine settimana si riscontra nella nostra città, e della necessità di garantire al massimo la sicurezza e la tranquillità dei nostri numerosi ospiti, anche tenendo in considerazione le nuove esigenze legate alla emergenza socio-sanitaria in corso. Pertanto, riteniamo di aver ulteriormente contribuito a creare le condizioni per una estate di relax e tranquillità, un vero atto dovuto rispetto a una popolazione che ha attraversato un periodo di grande difficoltà e disagio nei mesi scorsi”.

Redazione Isola del Liri