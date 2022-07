Motoraduno in notturna, i centauri fanno il tour della Ciociaria

“Una grande serata per tutti gli appassionati delle due ruote, senza limiti di modello o cilindrata, quella che si terrà l’8 luglio. Il motogiro toccherà, a partire dalle 20:15, i comuni di Ceprano presso Piazza Martiri di Via Fani, e poi a seguire Falvaterra, San Giovanni Incarico, Pico e Itri, permettendo più punti di incontro e raggruppamenti di appassionati motociclisti. Nel corso dell’evento saranno toccate tematiche importanti, quali la sicurezza stradale e la guida sicura su due ruote. A rendere unica l’iniziativa è proprio l’orario, come spiegano gli organizzatori, l’associazione Ear Lab, e l’ideatore dell’appuntamento Graziano Lombardi: mai in Ciociaria si era visto un evento così suggestivo con tanti fari ad illuminare la notte. Giunti ad Itri, è previsto un punto ristoro con tipicità locali e alcuni gadget ricordo dell’evento. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale di Falvaterra che ospiterà uno dei pit stop. “Sono eventi che permettono a tanti appassionati di conoscere il nostro splendido borgo, il nostro Comune è da sempre biker-friendly, poter ospitare tante moto è per noi un onore e, da appassionati delle due ruote, anche un piacere – hanno affermato il sindaco Francesco Piccirilli, l’assessore Elisa Ceccarelli e il consigliere Andrea Luciani, tutti e tre appassionati motociclisti e la consigliera Lea Iovini – Vogliamo ringraziare l’on.le Sara Battisti e la Regione Lazio per il sostegno a questa iniziativa. Non ci resta che ricordare l’appuntamento venerdì 8 luglio alle 20 a Ceprano in Piazza Martiri di Via Fani e a Falvaterra in Piazza Umberto I”.

Redazione Digital