Moto d’epoca in Ciociaria, maratona da Milano a Taranto con tappa a Isola del Liri

Un incredibile viaggio tra storia, cultura, paesaggi e gastronomia. È la Milano-Taranto: dal 1987, ogni anno a luglio, le moto d’epoca si danno appuntamento per la rievocazione storica a tappe di questa leggendaria corsa motociclistica che vede una straordinaria presenza internazionale dei partecipanti. Isola del Liri è sempre stata una tappa fissa per una breve sosta dinanzi la cascata, per scattare un selfie e velocemente ripartire. Ma questa volta, grazie all’iniziativa del Comune e soprattutto del Moto Club Franco Mancini 2000 la città diventerà una delle stazioni di controllo orario nella giornata del 6 luglio, dalle 15 in piazza XX settembre. “Siamo davvero entusiasti di poter promuovere, attraverso questa storica corsa, la cultura del nostro territorio, le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche di cui Isola del Liri può certo vantarsi. Voglio ringraziare il Moto Club Franco Mancini 2000 per questa opportunità – hanno affermato il sindaco Massimiliano Quadrini, il vice Francesco Romano e l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio e il consigliere delegato allo sport Giorgio Trombetta – La collaborazione stabilita con la Milano-Taranto dà modo di sentirsi parte di un percorso che passa per i luoghi della passione motoristica, per le bellezze del nostro Paese, mentre la carovana dei centauri attraverserà alcune delle città più importanti: tra queste la nostra Isola del Liri legandola idealmente all’Italia dei motori nella settimana dell’Italian Motor Week”.

Redazione Isola del Liri