Moto d’epoca in Ciociaria, maratona da Milano a Taranto con tappa a Cassino

Dopo il successo dello scorso anno, Cassino si prepara ad ospitare, nuovamente, la Milano-Taranto 2023, rievocazione storica motociclistica che attraversa l’Italia da Nord a Sud, per oltre 1.750 chilometri, per un’esperienza all’insegna non solo delle due ruote, ma anche della cultura e delle tradizioni locali. L’appuntamento con la storia del motociclismo è fissato a giovedì 6 luglio, a partire dalle ore 16:00, davanti al municipio di Piazza De Gasperi. Un evento prestigioso quello della Milano-Taranto, iniziato nel lontano 1937, che quest’anno porterà, all’ombra dell’Abbazia di Montecassino, oltre 160 motociclette d’epoca (più una ventina di moto moderne e persino due prototipi elettrici) provenienti da tutto il mondo, con equipaggi australiani, americani, tedeschi, francesi ed inglesi. Partita da Milano il 2 luglio, la rumorosa e colorata carovana motociclistica è passata per Maranello, Pontedera ed approderà ad Assisi prima di giungere a Cassino per la quarta tappa, che precederà quella di San Giovanni Rotondo ed infine Taranto. “È un appuntamento che si ripete a distanza di un anno e che per il territorio si conferma importantissimo non solo per la dimensione strettamente sportiva, ma anche per la promozione turistica e la ricaduta economica che lo accompagna” ha rilevato l’assessora allo Sport e al Turismo, Maria Concetta Tamburrini, componente del comitato d’onore assieme al sindaco Enzo Salera e all’assessore alla Cultura Danilo Grossi. Ringrazio il Cus Cassino per la collaborazione che ci ha assicurato fin dall’anno scorso- ha aggiunto Tamburrini -. Non dimentichiamoci poi che nell’edizione 2022 la nostra città ha ottenuto il terzo premio per ospitalità, accoglienza e promozione dei prodotti tipici e del territorio!”. Per seguire la Milano-Taranto in diretta, su Facebook, clicca https://www.facebook.com/MilanoTaranto/ . Scarica la brochure completa dell’evento, con un focus sulla tappa di Cassino e sulle bellezze della città, al link https://www.milanotaranto.com/wp-content/uploads/2023/06/MITA-Brochure-2023.pdf

