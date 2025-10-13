Mosaici di Montecassino a Miami, ecco la mostra internazionale

Due preziose lastre in marmo raffiguranti un mosaico con due cani, custodite nel Museo Abbaziale di Montecassino, saranno esposte dal 25 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 al Patricia & Philip Frost Art Museum della Florida International University di Miami, nell’ambito della prestigiosa mostra internazionale “Mosaico. Italian code of a timeless art”.

L’esposizione, promossa con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, celebra l’eccellenza e la continuità della tradizione musiva italiana, riconosciuta in tutto il mondo come una delle più alte espressioni del nostro patrimonio artistico e culturale.

Ideata e realizzata da Magister Art – azienda italiana all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale – la mostra accompagna il visitatore in un viaggio di duemila anni alla scoperta di immagini, simboli, tecniche e materiali dei mosaici italiani più celebri e rappresentativi. Da Roma a Pompei, passando per Ravenna, Palermo, Monreale e molte altre città, il percorso offre un affascinante dialogo tra arte antica e contemporaneità. La partecipazione dell’Abbazia di Montecassino costituisce un riconoscimento di grande rilievo. Le due lastre, straordinari esempi di arte pavimentale d’età medievale, testimoniano la raffinatezza tecnica dei maestri cassinesi e il ruolo di Montecassino quale crocevia di spiritualità, arte e cultura europea nei secoli. Un patrimonio che oggi si apre al pubblico internazionale: opere che non sono soltanto testimonianze artistiche, ma segni tangibili di una tradizione che continua a parlare al mondo con il linguaggio universale della bellezza. Con questa partecipazione, l’Abbazia di Montecassino rinnova il proprio impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio artistico e spirituale che da secoli la contraddistingue, contribuendo a promuovere l’immagine dell’Italia come culla di cultura e custode di un’arte senza tempo.

