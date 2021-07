Una lettera per esprimere solidarietà ai Paesi del Belgio e della Germania, flagellati in questi giorni da violenti alluvioni che hanno provocato centinaia di vittime e devastanti danni per il territorio, le abitazioni e le attività commerciali. Ma, soprattutto, un’attestazione di vicinanza e di totale disponibilità all’aiuto della Provincia di Frosinone verso la Provincia di Liegi, con la quale ha sottoscritto nel 2002 la Carta di Cooperazione e Amicizia, in cui si condividono “antichi e incrollabili sentimenti di amicizia, fratellanza, comunanza di ideali e di valori”.

È quella che ha scritto il presidente Antonio Pompeo al governatore della Provincia di Liegi, Hervé Jamar, esprimendo “la più profonda solidarietà per la tragedia che ha colpito i territori del Belgio e della Germania, devastati dalla furia degli eventi alluvionali di questi giorni. A tutti i cittadini colpiti, agli anziani, alle famiglie, ai bambini, vanno il più affettuoso pensiero e la vicinanza di tutta la comunità ciociara: la vostra disgrazia è la nostra, le vostre sofferenze sono le nostre”.

Quindi il presidente Pompeo ha sottolineato la disponibilità immediata ad aiutare, con ogni mezzo possibile, la Provincia ‘gemella’, attraverso la ‘Cellule de coordination provinciale de solidarité’, attivata per organizzare gli aiuti alle famiglie colpite. “Siamo certi – ha concluso Pompeo nella lettera – che al dolore e alla incredulità di queste ore, saprete unire l’energia e il coraggio per ricominciare”. “Quando due enti, due territori, due Province, anche lontane, stabiliscono un rapporto di solidarietà e vicinanza reciproca – ha evidenziato Pompeo – è doveroso spendersi e aiutarsi in caso di bisogno. Quanto sta accadendo in questi giorni nel Belgio e in Germania non può lasciarci inermi e indifferenti: come istituzione che osserva il principio del sostegno ai territori, ho sentito forte la necessità di esprimere vicinanza e aiuto concreto ai cittadini della provincia di Liegi. La cooperazione interistituzionale è un principio che deve valere prima di tutto in situazione drammatiche e difficili come questa, in cui a pagare il prezzo più alto sono le persone. Non appena ci indicheranno le modalità più rapide e idonee per far arrivare il nostro contributo, ci attiveremo con ogni mezzo a nostra disposizione”.

