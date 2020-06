Il sindaco e l’amministrazione comunale di Arce esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Guglielmo Mollicone, padre della cara Serena. «Interpretando i sentimenti di dolore e commozione dell’intera comunità arcese – ha affermato il sindaco Germani – unitamente a tutta l’amministrazione comunale, ho deciso di proclamare per domani 2 giugno 2020, alle ore 11 e per tutta la durata della cerimonia funebre del maestro Guglielmo Mollicone, il lutto cittadino».

Redazione Digital