Morta a 117 anni, 3 yogurt al giorno ecco tutti i segreti di nonna Maria

Ogni record è un’eccezione a modo suo, unica, ma comunque meritevole di studio, specie in medicina. Maria Branyas Morera, spagnola, nel 2023 divenne la donna vivente più longeva al mondo. Nata nel 1907, morì nell’agosto del 2024 all’età di 117 anni. Da tempo Maria aveva acconsentito che l’equipe di Manel Esteller, responsabile del gruppo di Epigenetica del Cancro presso l’Istituto di Ricerca sulla Leucemia Josep Carreras (Barcellona) prelevasse da lei alcuni campioni per studiare la sua eccezionale longevità: «Studiami, impara da me», avrebbe detto al dottore poco dopo averlo conosciuto. In diverse occasioni negli ultimi anni, i medici hanno prelevato dalla donna campioni di saliva, sangue, urina e feci per analizzare le basi biologiche della longevità di Maria e la possibile connessione con le sue abitudini di vita. Ora il gruppo di Esteller ha pubblicato i primi risultati che svelano i «segreti» di Maria sulla rivista scientifica Cell Reports Medicine. Primo superpotere, un sistema immunitario molto efficiente ed efficace in grado di «ricordare» (e quindi reagire) le infezioni che Maria aveva avuto nel corso della sua vita: tra cui l’influenza pandemica del 1918 e il Covid superato a 113 anni. Le sue cellule erano «ancora molto efficienti nell’attaccare i microrganismi, ma allo stesso tempo non attaccavano i suoi tessuti, cioè non inducevano l’infiammazione tipica delle malattie autoimmuni», ha commentato Esteller. Ecco perché, a parte la sordità a un orecchio che aveva fin da giovane, Maria aveva qualche problema di mobilità, ma nessun segno di disturbi cardiaci, tumori o malattie neurodegenerative.

Per determinare l’età biologica del corpo, gli scienziati studiano da tempo altri tipi di orologi, in particolare chiamati orologi «epigenetici», perché l’epigenetica descrive come i geni possono essere attivati o disattivati in un organismo in base all’ambiente in cui viviamo e ai comportamenti che assumiamo.

La media ottenuta da tutti gli orologi epigenetici di Maria indicava che la sua età biologica era di 23 anni inferiore a quella indicata sul suo documento d’identità. Altro «segreto» nascosto di Maria era il suo microbiota intestinale, che ormai è considerato un organo cardine che influisce sulla salute sia fisica sia mentale di un individuo. Quello di Maria, confrontato con quello di centinaia di persone fino ai 91 anni, era simile al microbioma di una persona giovane, quasi adolescente: colesterolo cattivo ai minimi e buoni livelli di trigliceridi. Il suo microbiota conteneva grandi quantità di un batterio buono, il bifidobacterium: la signora consumava tre yogurt al giorno! A questo si aggiungeva un’eccezionale funzionalità mitocondriale, quella che regola la produzione di energia e contrasta radicali liberi e ossidazione. corriere.it