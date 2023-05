Monteccasino trek, 20esima edizione ecco la maratona verso l’Abbazia

Nella ricorrenza più importante per il popolo polacco che 79 anni fa issò, vittoriosa, la propria bandiera sulla collina di Montecassino, la Città di Cassino ha accolto la Montecassino trek, passeggiata storico culturale tra i sentieri della battaglia, diventato un appuntamento fisso per appassionati e famiglie. Molti i partecipanti, militari e civili, giovani e meno giovani, venuti dalla lontana Polonia per un appuntamento assai vivo nel cuore di questo glorioso popolo. Presenti altresì militari dell’80° con in testa il comandante colonnello Valerio Lancia, ex militari, il presidente del CUS, cittadini. Tra loro, particolarmente soddisfatto l’organizzatore principe della manifestazione, Antonio Tortolano, presidente di Aprocis, cui va riconosciuto il grande merito di aver messo in piedi anni fa (siamo giunti alla 20° edizione) anche la gara competitiva “Corriamo verso Montecassino”, in programma domenica prossima. Si tratta di due eventi internazionali pensati per la città che abbracciano sport, cultura, sociale. “Ogni anno è un’emozione per me vedere piazza De Gasperi gremita di cittadini, militari, autorità, sportivi, appassionati di storia, provenienti dalla Polonia e da altre nazioni, prendere parte, sulle note di “Papaveri rossi a Montecassino”, a questa iniziativa organizzata dalla Aprocis Runners Team – ha affermato il sindaco Salera – Un appuntamento, quello di oggi, che apre la strada all’evento “Corriamo verso Montecassino” di domenica prossima: una gara podistica internazionale che si svilupperà su un percorso cittadino di 5 kilometri. Una domenica speciale, dove l’agonismo lascia spazio alla condivisione, all’aggregazione e alla sportività per atleti e per famiglie”.

Redazione Cassino