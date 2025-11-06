Monteccasino, arriva l’abate di Montserrat ecco tutto il programma

Redazione Digital

“In occasione della Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, domenica 9 novembre, la Basilica Cattedrale dell’Abbazia di Montecassino accoglierà un evento di particolare rilievo spirituale e comunitario. Alle ore 10.30, infatti, sarà celebrato il Pontificale solenne presieduto da Dom Manel Gasch i Hurios, Abate di Montserrat (Catalogna, Spagna). La celebrazione si inserisce nel cammino di fraternità che unisce le grandi abbazie benedettine d’Europa, rinnovando il legame spirituale e monastico che, nel segno di san Benedetto, continua a essere fonte di comunione, preghiera e testimonianza evangelica. L’intera comunità monastica e i fedeli sono invitati a partecipare a questo momento di preghiera e di ringraziamento, che ricorda il significato profondo della Dedicazione della Basilica Lateranense, ‘madre e capo di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe’”. Lo comunica l’Abbazia di Montecassino.