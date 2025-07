Montecassino, ingresso gratuito al museo e alla mostra Risonanze

“Anche nella prossima domenica, 6 luglio 2025, si rinnova l’appuntamento con la “Domenica al museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che, in collaborazione con l’Abbazia, consente l’ingresso completamente gratuito al Museo di Montecassino. Le visite si svolgeranno nel consueto orario di apertura: dalle ore 9:30 alle 18:30. Orario continuato. Ma non finisce qui. Chi lo desidera può rendere ancora più suggestiva la propria visita in Abbazia prendendo parte alla mostra “RI-SONANZE”: una vera e propria esperienza di ascolto e riscoperta dei canti della tradizione liturgica, così come della bellezza dei loro testi miniati giunti fino a noi e conservati a Montecassino. Davanti a un corale, a un grande libro ricco di figure e ornato di colori, l’occhio si compiace, si stupisce, e con meraviglia si addentra nei dettagli, immagini di uomini, di donne, di animali, di piante, delineati con cura sorprendente a decorare il foglio. Oggetto di tutta quell’arte pensata per la vista, però, è un testo, un testo di preghiera, scritto sulla pagina perché l’occhio veda, ma destinato a risuonare nel canto, perché l’orecchio ascolti e anch’esso si compiaccia, stupisca, meravigli, e il cuore si apra al suo Signore. L’iniziativa è curata da Dom Alessandro Trespioli, monaco e direttore del coro di Montecassino, che offrirà ai visitatori del Museo la possibilità di godere della bellezza dei corali miniati conservati in Abbazia non solo con la vista, ma anche con l’udito, facendo ri-suonare ancora oggi quelle antiche parole di preghiera”.

