Montecassino, in Catalogna il concerto di padre Jordi-Augustí Piqué i Collado

Proseguono gli appuntamenti internazionali che vedono protagonista l’Abbazia di Montecassino. Domenica 19 ottobre, il Priore della Comunità monastica, padre Jordi-Augustí Piqué i Collado, sarà ospite in Catalogna, presso la chiesa parrocchiale Mare de Déu de la Ribera di La Pobla de Segur, per partecipare a una prestigiosa rassegna d’organo. Già Preside del Pontificio Istituto Liturgico, docente universitario e consultore del Dicastero per le Cause dei Santi, padre Jordi vanta una profonda competenza nel campo della musica sacra e della liturgia, ambiti nei quali ha saputo coniugare rigore accademico e sensibilità artistica. La partecipazione del Priore di Montecassino a un evento di tale rilievo conferma la vocazione internazionale dell’Abbazia, che continua a distinguersi come autorevole punto di riferimento spirituale e culturale, capace di promuovere il dialogo e la bellezza della tradizione monastica benedettina anche oltre i confini nazionali.

Redazione Digital