Montecassino, bandiera della pace lunga 20 metri ecco la visita del patriarca Pizzaballa

di Antonella Capaldi

In occasione della visita del Patriarca Pierbattista Pizzaballa all’Abbazia di Montecassino, il Comitato Articolo 11 – Volontari per la Pace, realtà impegnata nella promozione dei valori costituzionali e della cultura della nonviolenza, ha preso parte alla cerimonia con un’iniziativa di alto valore simbolico. Il Patriarca Pizzaballa, che a Gerusalemme svolge un’intensa attività di mediazione, dialogo interreligioso e sostegno alle comunità che vivono in contesti di tensione, è riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nella costruzione della pace e nella tutela delle minoranze cristiane della regione. Durante la cerimonia, il Comitato ha esposto una bandiera della pace lunga 20 metri, interamente realizzata a mano dalle donne del comitato. Il drappo è stato portato lungo la scalinata del Chiostro del Bramante, che all’improvviso si è rivestita dei colori della pace, trasformandosi in un’immagine di forte impatto visivo e istituzionale. Il Patriarca Pizzaballa ha voluto soffermarsi sulla bandiera, riconoscendo il valore del lavoro artigianale e del messaggio che essa rappresenta. Rivolgendosi ai membri del Comitato Articolo 11, il Patriarca ha espresso apprezzamento per l’impegno profuso e ha invitato il Comitato a raggiungerlo a Gerusalemme, sottolineando l’importanza di mantenere vivo un dialogo costante tra le realtà che operano per la pace.