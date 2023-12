Montecassino, 80 anni dalla battaglia soldi della Regione Lazio per l’anniversario

“Estremamente soddisfatto del lavoro del consiglio per i finanziamenti alle celebrazioni della battaglia di Montecassino – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – E’ una grande fonte di orgoglio per me e per l’intera maggioranza poter dare un contributo importante alla memoria storica del nostro territorio e in particolare a quella della città martire di Cassino. Una memoria storica che va tutelata e sostenuta senza intestazioni di sorta, essendo questo un patrimonio collettivo e non una battaglia ideologica. Continuiamo a raccogliere idee e proposte, in futura sinergia con il gruppo di lavoro che dovrà stilare il programma nella sua interezza, con l’obiettivo di dare alla celebrazione la grande risonanza internazionale che merita”.

Redazione Digital