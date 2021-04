Monte S. Giovanni C., i dati migliorano e Veronesi a sostegno delle famiglie.

“Con vivo piacere vi comunico che i dati sull’andamento dei contagi rispetto all’inizio del mese di Aprile sono migliorati in modo consistente – ha affermato Angelo Veronesi – Dall’esame dei report SISP/ASL si registra una incidenza giornaliera di casi di positività costantemente bassa, mediamente 3 casi giornalieri, ad eccezione di qualche giornata in cui il picco massimo ha raggiunto il numero di 8 (otto) casi, per lo più, nella fattispecie, cluster familiari; dati abbastanza incoraggianti. I sacrifici e le restrizioni hanno effettivamente contribuito a contenere gli effetti diffusori del virus. Per tale ragione si raccomanda di tenere sempre alta la guardia, rispettando quelle che sono le disposizioni di cui ai vari decreti, ordinanze e DPCM. Vi esorto ad attenervi scrupolosamente a quanto è prescritto e vietato in “zona arancione” nella quale siamo individuati. Con l’occasione faccio presente che sono disponibili circa n.10.000 (diecimila) dispositivi di protezione delle vie respiratorie – mascherine, da utilizzarsi come da suggerimento anche all’interno dell’ambito familiare. Chiunque ne avesse necessità potrà prenotarle e ritirarle presso gli uffici della Polizia Locale contattando il numero telefonico 0775/289179”.

Redazione Digital