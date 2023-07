Mondiali, medaglia d’oro e record di Thomas Ceccon medaglia d’argento di Martinenghi

Thomas Ceccon resta un Ufo che non abbiamo ancora capito del tutto. Un oggetto non identificato, se è vero che, chiacchierando con i cosiddetti esperti, più di qualcuno sostiene che non esista un talento più puro del nostro signore della polivalenza che si aggiri nella Marine Messe di Fukuoka. Ventiquattro minuti dopo aver nuotato la semifinale dei 100 dorso, non essere riuscito a sciogliersi in acqua prima, aver fatto spostare il lettino del fisioterapista, entra in acqua nella finale dei 50 farfalla e va a prendersi un incredibile oro in 22’’68 (record italiano) davanti al portoghese Matos e al francese Grousset. Non ha difeso il titolo dei 100 rana conquistato un anno fa a Budapest, ma Nicolò Martinenghi si è preso comunque una splendida medaglia di argento (da dividere ex aequo con l’americano Fink e l’olandese Kamminga), in 58’72” («Un tempo per niente buono») dietro al cinese Qin, apparso da subito di un’altra categoria in questo momento, oro in 57’69”.