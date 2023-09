Mollicone, la criminologa Roberta Bruzzone a Boville presenta il suo nuovo libro

Nel suggestivo scenario del Chiostro del Palazzo Comunale di Boville Ernica, si è tenuta sabato 2 settembre 2023 la presentazione del libro “La Ragazza del Bosco: La Verità Oltre l’Inganno – Il Caso Serena Mollicone”, scritto dalla criminologa Roberta Bruzzone e dall’avvocato Federica Nardoni, che racconta dell’omicidio di una giovane studentessa di Arce scomparsa nel 2001: il suo corpo venne ritrovato nel bosco di Fontecupa; il caso è rimasto irrisolto per oltre 20 anni, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca comunale, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e interessato. La serata è iniziata con una visita delle autrici alla Cappella Simoncelli nella chiesa di San Pietro Ispano, dove hanno potuto ammirare la bellezza del mosaico dell’Angelo di Giotto. Subito dopo la professoressa Bruzzone e l’avvocato Nardoni si sono spostate nel Chiostro del Palazzo Comunale, dove hanno presentato il libro davanti a una foltissima platea, intervistate dal giornalista Maurizio Patrizi, che ha moderato il dibattito. Nel corso dell’evento, il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli, fra le altre cose hanno detto: “Vogliamo ringraziare di cuore la dottoressa Bruzzone e l’avvocato Nardoni per aver scelto Boville Ernica come location per la presentazione di questo importante libro. Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di ospitarle e siamo grati a tutti i partecipanti, provenienti sia da Boville Ernica che dai comuni limitrofi, per aver reso questa serata così speciale”. Gli amministratori hanno anche ringraziato per la loro preziosa presenza l’abate di Casamari dom Loreto Camilli, la Consigliera di Parità della Provincia di Frosinone Giuseppina Bonaviri e il sindaco di Settefrati Riccardo Frattaroli. Prima di dare spazio alle domande e alle riflessioni del pubblico, è stata dedicata una commovente menzione a Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, riconoscendo il suo impegno incrollabile e la sua determinazione nel non fermare mai la ricerca della verità su questo intricato caso. L’evento si è concluso con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico, che ha avuto l’opportunità di interagire direttamente con le autrici, approfondire il contenuto del libro e ottenere autografi. La presentazione del libro “La Ragazza del Bosco: La Verità Oltre l’Inganno – Il Caso Serena Mollicone” è stata un successo e ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento su un caso che ha suscitato grande interesse e interrogativi per oltre due decenni.

Redazione Boville Ernica