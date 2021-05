“Martedì 1 Giugno 2021, nel ventennale dell’uccisione di Serena Mollicone, alle ore 16.30 si terrà una cerimonia commemorativa nel luogo del ritrovamento del corpo della povera ragazza arcese, in località Fontecupa a Fontana Liri. Spiega il sindaco Gianpio Sarracco: “Il comune di Fontana Liri, in accordo con i familiari di Serena, e grazie al coordinamento della giornalista Angela Nicoletti, ha promosso questa iniziativa per rendere omaggio e ricordare Serena ma anche e soprattutto per chiedere che si faccia luce e giustizia su una vicenda oscura, che dopo venti anni ancora è in cerca di verità. Una verità che si deve perseguire sia per rispetto della legge ma anche per non deludere la perseveranza del padre Guglielmo Mollicone, morto prematuramente lo scorso anno. Una cerimonia che vuole essere anche una testimonianza per tutte le vittime di violenza e femminicidio e chiedere con forza giustizia per tutte loro”. Lo comunica l’amministrazione di Fontana Liri.

Redazione Digital