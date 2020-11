I Carabinieri di Veroli hanno tratto in arresto un 59enne del posto.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso mese di febbraio per il reato di maltrattamenti in famiglia, mediante messaggi telefonici e tramite i social network continuava a molestare la ex moglie con commenti diffamatori e gravemente lesivi della reputazione della stessa, trasgredendo pertanto in più circostanze ai provvedimenti imposti dall’autorità giudiziaria.

A seguito di denuncia querela presentata dall’ex moglie, i Carabinieri hanno interessato la competente autorità giudiziaria, che ritenendo la misura degli arresti domiciliari inadeguata rispetto al pericolo della reiterazione del reato, ha deciso di sostituirla con quella della detenzione in carcere. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il Carcere di Roma Rebibbia.

Redazione Digital