Un uomo di 42 anni ha accoltellato con un coltello da cucina al volto la moglie, 24 anni, perché si era rifiuta di avere un rapporto sessuale con lui. Con lo stesso coltello le ha poi tagliato i capelli e l’ha ferita a un orecchio prima di fuggire. Il fatto è avvenuto a Canosa di Puglia la mattina del 17 agosto, ma è stato reso noto solo oggi. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia a Ruvo, in provincia di Bari, a una cinquantina di chilometri di distanza. Il gip del Tribunale di Trani ha convalidato il fermo e ha disposto il suo arresto in carcere.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini spaventati dalle urla della donna. Quando gli agenti sono arrivati, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Andria, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato alcune ore per multiple ferite complesse al volto, al padiglione auricolare e sul dorso di entrambe le mani. La donna, di origine marocchina come il marito, era arrivata da poco in Italia. corriere.it