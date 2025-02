Moglie legata con un guinzaglio, marito arrestato

La teneva «al guinzaglio» come un cane, con un polso legato, davanti ai figli minorenni. Un indiano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Il 18 febbraio i militari sono intervenuti in un’abitazione di Gazoldo degli Ippoliti dopo aver ricevuto una segnalazione di una terza persona su presunti maltrattamenti di un marito contro la moglie. I carabinieri sono entrati in casa per controllare la situazione e hanno trovato una coppia di indiani: la donna di 37 anni era tenuta dal marito con un polso legato a una corda, alla presenza dei figli piccoli. Una pratica che si ripeteva quotidianamente e che ha richiesto l’intervento dei sanitari a causa di uno «schiacciamento al polso destro», riportato dalla vittima. La 37enne, soccorsa dal 118, è stata portata all’ospedale di Mantova dove i medici le hanno assegnato cinque giorni di prognosi. Il marito violento è stato arrestato e, su ordine del pm, è stato rinchiuso nel carcere di Mantova, in via Poma, a disposizione dell’autorità giudiziaria. corriere.it