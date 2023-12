Moglie e marito abusano dei figli e vendono i video sul web, arrestati

Un uomo e una donna (marito e moglie) sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso abusi sessuali sui loro due figli e di averli trasmessi in diretta sul web dietro pagamento. Si tratta di un fenomeno noto come «Live streaming child abuse». La coppia, di nazionalità filippina, avrebbe ricevuto versamenti via PayPal assecondando le richieste di diversi utenti europei tra cui un italiano. L’indagine è iniziata da una attività del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Procura di Milano e scaturita da una segnalazione di operazioni finanziarie sospette. La polizia postale, che lo scorso novembre ha eseguito una perquisizione domiciliare e informatica su un dispositivo sequestrato, ha acquisito importanti prove anche a carico della donna, considerata a tutti gli effetti parte del network criminale nonché attiva nella diffusione dei video con le violenze sessuali sui due minori. Nei suoi confronti sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di espatrio, mentre il marito è stato portato in carcere. Le misure cautelari sono state eseguite dal personale del Centro per il contrasto alla pedopornografia e dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Varese. corriere.it