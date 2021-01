Moglie aggredita e presa a pugni, in Ciociaria fermato il marito.

A Frosinone, dopo aver ricevuto una segnalazione al 113 di lite in famiglia, gli agenti della Questura, si sono recati subito nell’abitazione indicata, trovando un uomo e la moglie in evidente stato di agitazione. Gli agenti, dopo aver sedato la lite e portato la situazione alla calma, hanno ascoltato le dichiarazioni della donna.

I due coniugi, a causa delle continue incomprensioni, non vivevano più insieme ma il marito era tornato a casa poiché la donna aveva lamentato un malore. Anche in quel momento però i litigi non sono mancati, al punto che il marito ha aggredito la donna prendendola a pugni. Per la malcapitata è stato richiesto l’intervento della guardia medica e l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Redazione Frosinone