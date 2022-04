Modificare perimetro sito interesse nazionale in Ciociaria, Buschini promuove sviluppo e occupazione

Riperimetrare l’area del Sin Valle del Sacco per proseguire la bonifica senza frenare lo sviluppo, come annunciato questa mattina dal presidente Zingaretti d’intesa con il Governo, credo sia una evoluzione importante nelle scelte che le Istituzioni possono mettere in campo per coniugare le esigenze delle imprese con il recupero ambientale – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Altro importante scelta annunciata oggi dal presidente è quella di dar vita all’ufficio Supporto Investimenti Produttivi al servizio delle imprese e del lavoro per velocizzare gli iter autorizzativi, smaltire l’arretrato sulle autorizzazioni e dare certezza agli investimenti”.

Redazione Digital