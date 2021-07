La ASL di Frosinone ha riconvertito Anagni e Atina in punti di somministrazione del vaccino Moderna. Sono 4 i punti di somministrazione delle prime dosi del vaccino Moderna nei quattro Distretti: Presidio Sanitario di Anagni, Casa della Salute di Atina, PO Spaziani di Frosinone e hub Stellantis a Piedimonte San Germano. Le agende per le somministrazioni vaccinali sono attive e prenotabili sul sito: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

“Il comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell’European Medicines Agency ha raccomandato l’estensione per l’uso del vaccino anti-Covid-Spikevax (in precedenza Moderna), includendo anche i ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni”. Inizia così il comunicato, pubblicato online, attraverso il quale l’Ema ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino di Moderna anche ai giovani di quella fascia d’età. “Il vaccino Spikevax negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni sarà lo stesso già in uso per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Viene somministrato con due iniezioni, a distanza di quattro settimane”, si legge ancora nella nota diffusa dall’agenzia.

