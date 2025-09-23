Moda e intelligenza artificiale, nuova tappa del Giro d’Italia dell’innovazione

“Più di una round table, un vero e proprio mosaico di contaminazioni tra tecnologia, cultura del dato, creatività e Intelligenza Artificiale. Dopo Marche, Toscana, Veneto, “Trame intelligenti: l’intreccio tra moda ed AI” arriva a Lineapelle, la più importante fiera delle pelli, accessori, componenti, sintetici e tessuti, in un tavolo di discussione all’insegna della connessione tra algoritmi e artigianalità della manifattura italiana. LORO, acronimo di Lineapelle On the Road, ha l’ambizione di diventare un osservatorio delle best practice dell’Intelligenza Artificiale introdotte dalle PMI italiane nei vari distretti. L’appuntamento è a Fiera Milano Rho giovedì 25 settembre a partire dalle 12:00, presso l’Area Talk di Lineapelle (Pad. 2) Tra i relatori Emanuele Frontoni, co-direttore del VRAI (Vision Robotics and Artificial Intelligence Lab) e professore di informatica all’Università degli Studi di Macerata); Stefano da Empoli (presidente di I-Com, Istituto per la Competitività); Valter Fraccaro (presidente di SAIHUB), Elisabetta Pieragostini, CEO di Dami e Alberto Masenadore, CEO di Peron Shoes. Ad aprire i lavori sarà Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle”.

Redazione Digital