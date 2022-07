Mobilità senza impatto ambientale, bagno di folla a Falvaterra

“Bellissimo momento di confronto tra tante associazioni, cittadini e esponenti politici, quello che si è tenuto a Falvaterra – ha affermato il sindaco Francesco Piccirilli – I ragazzi di Bike Square Ciociaria, Lorenzo Andreozzi e Giorgio Rea, a cui rinnovo anche su carta stampata il mio sostegno e i miei migliori auguri per tanti successi nella loro nuova attività di noleggio e-bike e, soprattutto, di nuovo turismo sostenibile, hanno realizzato una giornata importante, un punto di partenza di livello per lo sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Poter noleggiare delle e-bike e fare un tour di Falvaterra e dei Paesi limitrofi è una grande opportunità per offrire nuovi servizi ai turisti che avranno una scusa in più per fermarsi nel nostro Borgo. Grazie anche alle numerosi associazioni presenti e agli interventi di Alberto Cimaomo di Discover Ciociaria, di Ivana Orsini di Ecomuseo Argil, di Marina Testa di Fiab, di Paolo Angiolillo di Asd Natura. Un grazie al testimonial dell’evento, il campione di Ciclismo Valerio Agnoli e al Comune di Pastena, nelle persone del Vicesindaco Daniele De Lellis e del Consigliere Matteo Frattarelli, oltre all’intervento del nostro Vicesindaco, Augusto Carè. È emerso un dialogo proficuo, la volontà concreta di metterci tutti a sistema, perché non esiste competizione ma crescita per tutti in un campo che ha risorse inesplorate nella nostra Provincia. Grazie infine all’assessore alla cultura Elisa Ceccarelli, moderatrice e co-organizzatrice dell’evento”.

Redazione Digital