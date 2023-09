Miss Zimbabwe, protestano gli africani “È bianca non ci rappresenta”

Chissà se si aspettava tanta ostilità quando è stata eletta «la più bella» del suo Paese, lo Zimbabwe. Lei, bianca, in un Paese di neri. Brooke Bruk-Jackson, modella ed estetista nata nella capitale, Harare, 21 anni fa, rappresenterà la sua nazione a Miss Universo, il 18 novembre. Un’edizione che vede il ritorno del Paese africano nella kermesse dopo oltre due decenni di assenza: era da 22 anni che lo Zimbabwe non teneva il suo concorso di bellezza. Un ritorno segnato dalle accese polemiche che la vittoria di una ragazza bianca ha suscitato. Oggetto delle critiche è proprio il colore della pelle di Brooke Bruk-Jackson: molti suoi connazionali non la considerano rappresentante di una popolazione che è al 98% nera ( il resto è di etnia mista o asiatica, e meno dell’1% bianco), e hanno espresso il proprio disappunto sui social, con commenti del tipo: «Estremamente tragico e deludente», «Sei una straniera», «I miei antenati si rivoltano nelle tombe!». Una bufera di insulti e contestazioni che ha indotto la ragazza a disattivare i commenti sul suo post di vittoria su Instagram. Ma le critiche sono comunque continuate. Dopo qualche giorno di silenzio, Brooke Bruk-Jackson, si è semplicemente limitata a dire che «il colore della pelle non dovrebbe definire una persona». Un’operazione non facile in un Paese segnato da un passato di lotte razziali. Ex colonia britannica, la ex Rhodesia del Sud fu teatro di una lunga lotta per l’indipendenza — dal 1964 al 1979 — che non fu solo una lotta contro i colonizzatori, ma anche una battaglia contro il dominio della minoranza bianca e la segregazione razziale. Dopo l’indipendenza, la nazione ha intrapreso un processo di riconciliazione, ma le cicatrici del passato sono rimaste, come si è visto anche con le tensioni razziali manifestatesi con le riforme agrarie dei primi anni 2000, per ridistribuire la terra dalla minoranza bianca alla maggioranza nera. Si capisce come Miss Universo sia in realtà per lo Zimbabwe più di un semplice concorso di bellezza: diventa un palco dove si poter leggere in filigrana le dinamiche razziali del Paese. La scelta del vincitore può essere vista come un riflesso dell’evoluzione del discorso razziale nella nazione. La scelta di Brooke Bruk-Jackson può essere visto come un segno dell’aspirazione dello Zimbabwe verso l’inclusità, mentre le polemiche raccontano di tensioni razziali ancora irrisolte. In mezzo, questa ragazza del 2002 che forse non si aspettava tanta ostilità: appartiene a quella minoranza che, seppur esigua, racconta una parte di Zimbabwe, della sua cultura e della sua storia. Questo però non è bastato per metterla al riparo da attacchi che si basano sulla critica di quel canone di bellezza bianco di cui sono ancora succubi anche molte persone nere. corriere.it