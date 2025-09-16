Miss Italia è Katia Buchicchio

Diciotto anni, studentessa di odontoiatria e protesi dentaria, nata in Basilicata: Katia Buchicchio è la nuova Miss Italia. «Una ragazza semplice, della porta accanto» la inquadra così Patrizia Mirigliani, patron della manifestazione. Ed è anche la prima Miss eletta che porta l’apparecchio ai denti: «Una cosa che ho notato quando le ho messo la fascia, non si era mai visto. Ma va bene». Alta 1.75 è originaria di Anzi, comune italiano con meno di 1.500 abitanti in provincia di Potenza. «E’ la prima volta in assoluto della Basilicata, una regione che non ha mai potuto godere di questo prestigio» (tra le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli ci sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze incoronate). Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene. Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, «il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato». E per il futuro ha detto: «Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo». Un legame con la sua terra confermato anche da mamma Rosaria: «Katia è legata alle tradizioni, alla famiglia. A volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco».

L’edizione 2025 di Miss Italia ha segnato anche il ritorno in tv della kermesse. La serata finale si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio ed è stata trasmessa in diretta in eurovisione su RTV San Marino, Raiplay e Media DAB. Katia Buchicchio è stata proclamata da Nunzia De Girolamo che ha condotto la serata, snodatasi tra prove di canto e ballo, e incoronata da Francesca Pascale, presidente di giuria. corriere.it