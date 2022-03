Miracoli eucaristici nel mondo, mostra internazionale in Ciociaria

“Dal 13 al 27 marzo 2022 ad Alatri esporremo la mostra internazionale dei miracoli eucaristici nel mondo. Un progetto nato quasi un anno fa che l’associazione Radici ha coltivato dando vita ad una importante collaborazione con la diocesi di Anagni – Alatri e diversi uffici diocesani. La mostra diventerà uno spazio culturale ma anche e soprattutto uno spaccato dove riscoprire i segni della fede e della preghiera, soprattutto in questo tempo di fatica la mostra si offre anche come oasi di pace dalla quale attingere. Tantissimi gli appuntamenti. Si inzia il 12 con la veglia eucaristica promossa dalla pastorale giovanile. Domenica 13 è prevista l’inaugurazione alle 10 alla presenza del vescovo e dei rappresentanti della associazione. Venerdì 18 nella chiesa di Santa Maria l’incontro moderato dal direttore dell’ufficio comunicazione ella diocesi Igor Traboni con il rettore del santuario della spogliazione dove è sepolto il beato Carlo Acutis e con un intervento via web di Antonia salzano la madre del beato. Venerdì 25 alle 18.30 il convegno dell’associazione Radici sul miracolo eucaristico di Alatri con gli interventi di Pietro Antonucci e Remo Costantini. Sabato 26 alle ore 16 invece si apriranno le porte del monastero di clausura per conoscere più da vicino la vita delle monache di grande importanza anche le visite guidate previste alla mostra e al miracolo per gruppi di pellegrini e turisti.Tutti gli eventi in programma verranno di volta in volta annunciati sulla pagina della associazione, della diocesi e dell’evento facebook appositamente dedicato. Un ricco programma con momenti di riflessione spirituale e culturale. Accanto alla possibilità di conoscere molti miracoli eucaristici nel mondo sarà possibile visitare la cappellina dell’ostia incarnata nella quale sarà esposta anche la pergamena originale del 1228”. Lo comunica Associazione Radici.

Redazione Alatri