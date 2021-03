In occasione della festa della donna il ministro Dadone, 5 stelle, ha pubblicato una sua foto in cui è raffigurata con una felpa di Nirvana e con i piedi sulla scrivania. La grillina in questione crede di raggiungere la parità di genere mettendo le scarpe rosse sul tavolo, d’altronde dalle sue parti sostengono di aver abolito la povertà. Per loro sarebbe tutto una barzelletta e i risultati ottenuti in questi anni sono sotto gli occhi tutti.

Provocazione o meno il gesto è di cattivo gusto.

Indegno per l’Italia e per quello che l’Italia rappresenta, o almeno ha rappresentato nel mondo, irrispettoso per le istituzioni e inopportuno per chi è in ospedale, soprattutto nel giorno in cui la Nazione registra 100mila vittime per coronavirus.

Redazione Digital