Mini Olimpiadi degli studenti in Ciociaria, ecco la festa dello sport

“Un sccesso al di sopra delle attese la prima giornata delle Mini Olimpiadi Studentesche, primo progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi ad essere realizzato – ha affermato Francesco Monarchia, consigliere comunale di Sora delegato alle politiche givanili – In un clima festoso si è svolta la cerimonia di apertura, che ha visto i ragazzi delle tre scuole medie e delle cinque scuole superiori di Sora colorare il PalaPolsinelli. Suggestiva l’accensione del braciere, che ha dato il via a questa prima giornata di sport in cui i ragazzi si sono cimentati nella pallavolo.

Una giornata storica per la nostra città, emblema del successo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del gioco di squadra che questa amministrazione ha saputo mettere in campo. Non è stato certo semplice organizzare e coordinare questa iniziativa, ma c’è grande soddisfazione per quanto fatto in questa prima edizione, punto di partenza per i prossimi anni.

Con la Consigliera delegata all’istruzione Di Vito abbiamo speso le ultime settimane per mettere a punto un evento che fosse degno della nostra idea di Sora: una città capace di accettare le sfide e di puntare in alto. Importante il supporto delle associazioni sportive Giocavolley, Sportfly e Atletica Sora che hanno da subito accettato il nostro invito a collaborare nella buona riuscita delle competizioni, alzandone la qualità e garantendo la regolarità. Un ringraziamento anche allo staff del Comune di Sora e alla Consigliera delegata allo Sport Maltese per il supporto ed a San Paolo della Croce e Sicurezza 2000 per aver garantito che il tutto si svolgesse riducendo al minimo i rischi, anche durante l’accensione del braciere con la torcia preparata egregiamente da DDC Pubblicità.

Appuntamento alle prossime domeniche, quando sarà la volta del nuoto e della corsa. La cerimonia di premiazione avrà luogo alle 17.30 di domenica 28 maggio in piazza Santa Restituta.”

Redazione Sora