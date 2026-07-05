Minaccia di buttarsi dal balcone, in Ciociaria messo in salvo dai Carabinieri

I Carabinieri di Frosinone sono intervenuti d’urgenza presso un’abitazione del capoluogo ciociaro scongiurando una tragedia. Un uomo del posto, trovandosi in un evidente stato di alterazione psicofisica, si era infatti barricato all’interno del proprio appartamento minacciando di compiere un gesto estremo lanciandosi nel vuoto dal quarto piano. Data l’estrema delicatezza della situazione, la Centrale Operativa ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza, facendo confluire sul posto il personale sanitario del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco – che ha provveduto a posizionare un apposito cuscino da salto ai piedi dello stabile a scopo precauzionale – e i militari specializzati “Negoziatori” in forza al Comando Provinciale Carabinieri. L’intervento sinergico e l’avvio di una lunga e delicata mediazione da parte dei Negoziatori dell’Arma si sono rivelati fondamentali. Mantenendo un dialogo costante e rassicurante, i militari sono riusciti a stabilire un contatto empatico con la persona, portandola progressivamente alla calma e convincendola infine a desistere dal suo tragico proposito. L’uomo ha quindi deciso di aprire spontaneamente la porta d’ingresso consentendo l’accesso in sicurezza degli operatori. Alla base del gesto vi sarebbero verosimilmente pregressi dissidi di natura familiare, uniti a uno stato di profonda fragilità personale e psicologica. Il giovane, una volta messo in sicurezza, è stato affidato alle cure del personale medico e ricoverato presso l’Ospedale di Frosinone per i necessari accertamenti e le terapie del caso.

Redazione Digital