Minaccia di ammazzarsi in Ciociaria, messo in salvo dalla Polizia
Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato è intervenuta nella parte bassa del capoluogo in seguito a nota diramata dalla sala operativa della Questura per segnalazione di persona che aveva manifestato intenti anticorservativi.
Mentre l’operatore rimaneva in contatto telefonico con l’utente, una pattuglia della Squadra Volante prontamente lo intercettava.
Una volta raggiunto e rassicurato, veniva affidato alle cure dei sanitari, nel frattempo allertati, per le cure del caso.
Una storia a lieto fine, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, sempre al servizio della collettività e delle fasce più deboli: #essercisempre non è un semplice motto, ma ne rappresenta l’operato quotidiano.
Redazione Digital