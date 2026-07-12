Minaccia di ammazzarsi in Ciociaria, messa in salvo dalla Polizia

Presso l’utenza dell’Ufficio relazioni con il Pubblico della Questura di Frosinone giunge la telefonata di una donna in preda alla disperazione a causa di riferite situazioni personali che le stavano procurando forte disagio e che partecipava di essere in procinto di mettere in atto un insano gesto. Mentre l’operatore colloquiava con la donna nel tentativo di rasserenarla, condivideva immediatamente le informazioni con il responsabile del turno di Volante, presente nella sala operativa della Questura che riusciva ad individuare la posizione geografica dell’utenza dalla quale la predetta stava chiamando. In particolare la donna si trovava in Lombardia e pertanto veniva immediatamente allertata sia la Questura di Como che personale della Stazione dei Carabinieri di Cantù che si trovavano a poca distanza dalla chiamante e che veniva quindi rintracciata nella propria abitazione. Il felice epilogo della vicenda rappresenta il concreto esempio della costante intesa tra la Polizia di Stato – che annovera tra i compiti primari quello di prestare soccorso – e le altre Forze dell’Ordine che collaborano costantemente per garantire la medesima funzione; sinergia che si attiva ogni giorno attraverso la gestione delle richieste di intervento sul territorio nazionale per portare aiuto in situazioni di emergenza.

Redazione Digital