“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla dott.ssa Stefania Ruffo, Commissaria dei Consorzi di bonifica della Provincia di Frosinone – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Un atto vile, che ha visto la Commissaria ricevere ingiurie e minacce in anonimato. A Stefania, che con grande passione e spirito di servizio, tipico di chi serve le istituzioni, il mio personale, sprone ad andare avanti nel suo lavoro di tecnico chiamato ad applicare quanto disposto in materia dalla Regione Lazio. Nonostante una situazione di difficoltà nel tenere in equilibrio l’esercizio finanziario, la Dottoressa Ruffo si è distinta nel suo impegno quotidiano. Non sarà un biglietto contenente gravi minacce a fermare quanto di prezioso si sta facendo. Ancora una volta – conclude – si pensa di potere arrestare una donna delle istituzioni nell’esercizio delle sue funzioni, con queste infime miserie umane”.

Redazione Digital