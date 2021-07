Un 45enne residente a Sora è stato denunciato per violenza privata e minaccia in danno di un vicino di casa. Quest’ultimo, stanco di subire atteggiamenti provocatori e minacciosi, dopo essere stato anche colpito al braccio destro, ha deciso di rivolgersi alla Polizia, riferendo del clima di tensione in cui era costretto a vivere con la sua famiglia, spaventata dai comportamenti di quell’uomo.

Redazione Sora