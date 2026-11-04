Milite Ignoto e 4 novembre, niente festa per lavoratori e studenti

Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate. E’ anche il 104esimo anniversario della tumulazione all’Altare della Patria del Milite Ignoto. Si celebra l’annessione di Trento e Trieste al Regno d’Italia ma manca la festività. Infatti dal 1977 il 4 novembre è “festa mobile” ossia ossia si tengono celebrazioni istituzionali ma non è prevista la giornata festiva per lavoratori e studenti.

Perché proprio il 4 novembre? Il 4 novembre 1918 entrò in vigore il cosiddetto armistizio di Villa Giusti, dalla villa del conte Vettor Giusti del Giardino a Padova in cui fu siglato il giorno prima, fra l’Impero austro-ungarico e l’Italia. Alla firma dell’armistizio si fa coincidere convenzionalmente la fine della Prima Guerra Mondiale. La vittoria fu annunciata dal comandante delle forze armate italiane, il generale Armando Diaz. «…I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza».

Redazione Digital