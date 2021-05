Le autorità di Madrid sono state costrette a schierare l’esercito nell’enclave spagnola di Ceuta dove continua senza sosta l’afflusso di migranti irregolari, la maggior parte dei quali in arrivo dal Marocco. I militari sono stati schierati sulle spiagge e sulle strade della cittadina iberica in appoggio alla polizia per provare a contenere quella che ha i contorni di un’emergenza umanitaria: solo nelle ultime ore sono 6mila le persone, di cui 1.500 minori, che hanno attraversato il confine spagnolo, a piedi o a nuoto. Nel frattempo, il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska ha dichiarato che 2.700 persone sono state rimpatriate sinora in Marocco.