Migliaia di turisti, Isola del Liri fa il pieno visitatori da ogni parte d’Italia  

La città di Isola del Liri in questi giorni è stata scelta da decine e decine di famiglie provenienti da tutta Italia quale meta turistica per le festività pasquali. Per due giorni la città delle cascate è stata animata da un flusso continuo di persone che hanno risvegliato Isola trascinandola definitivamente fuori da un lungo periodo di restrizioni. Aperto il Castello Viscogliosi-Boncompagni, mostre e locali hanno registrato presenze importanti.

“Un dato eccezionale, che ci rende orgogliosi – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – È frutto di un’attenzione e di un lavoro costante e meticoloso reso concreto anche con l’ausilio e il supporto delle Associazioni Stay Isola, Discover Ciociaria e della Pro Loco che ringrazio ancora una volta per lo straordinario impegno. In queste due giornate di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo i volontari hanno accolto e guidato gruppi di turisti provenienti dalla Puglia, dal Piemonte, dalla Campania, dalla Lombardia e dal tutto il Lazio accompagnandoli alla scoperta delle nostre bellezze naturalistiche e illustrando anche l’unicità della nostra storia. Ormai da tempo – dice ancora il sindaco Quadrini – Isola del Liri riscontra un interesse turistico sempre crescente tanto da poter parlare di vero e proprio trend. Ogni fine settimana i nostri operatori registrano presenze sempre maggiori, segno che l’interesse per la nostra bellissima Isola Liri è ormai un dato di fatto. A questo si aggiunge un lavoro meticoloso sull’accoglienza che sta segnando un cambio di passo proprio nella mentalità di tutta la città. Sono fiero dei tanti imprenditori che con tanto impegno rendono confortevole la permanenza. Stiamo lavorando e continueremo ancora più alacremente nell’impegno di rendere fruibili tutte le innumerevoli bellezze ancora non pienamente disponibili. Il bilancio di queste festività ci rendono ottimisti e ci confermano che siamo sulla strada giusta. Tanto lavoro è stato fatto ma tanto c’è ancora da fare: la straordinaria unicità di Isola del Liri è a disposizione di tutti coloro che vogliono trascorrere momenti particolari, in un luogo ricco di bellezza e storia”.

Redazione Isola del Liri