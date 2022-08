Michele Placido in Ciociaria, l’attore chiude la rassegna Cinema d’autore

Una pellicola intensa, tratta da una storia vera accaduta in Francia a Yssingeaux, che racconta le vite di alcune operaie, con travagliate vicende personali, che simboleggiano le difficoltà verosimili e riscontrabili nell’ambiente lavorativo contemporaneo, quali la mancata denuncia di molestie sessuali sul posto di lavoro (ad opera del datore), la disabilità, la maternità, il mantenimento della famiglia con uno stipendio da operaio e la difficoltà di rifiutare restrizioni a quelle libertà che spettano di diritto sul posto di lavoro a causa della paura del licenziamento. È il film ‘Sette minuti’ che, ieri sera, in una Rotonda sempre gremita di pubblico, ha chiuso in grande la rassegna ‘Cinema d’autore’ di Ferentino con uno dei nomi più apprezzati del piccolo e grande schermo: l’attore e regista Michele Placido. Intervistato dalla giornalista di ‘Mi manda Rai tre’, Lucia Loffredo, Placido ha guidato il pubblico in un viaggio virtuale attraverso l’evoluzione del cinema italiano e l’interpretazione di diversi ruoli e la direzione di pellicole cult come ‘Un eroe borghese’, ‘Ovunque sei’, ‘Romanzo criminale’, ‘Vallanzasca’ e ‘La scelta’. Per il film ‘Sette minuti’, invece, nel 2017, Placido è stato insignito, al Nastro d’argento, di un premio speciale per l’attenzione al cinema civile in particolare sul tema del lavoro. Ma ha anche sottolineato il suo speciale rapporto con la Ciociaria, dove ha trascorso più di tre anni nel collegio dei Redentoristi a Veroli nei pressi di Scifelli e l’affetto per il collega e amico Nino Manfredi, oltre agli altri figli illustri della provincia, da Marcello Mastroianni a Vittorio De Sica. In una Rotonda stracolma di gente è calato il sipario su una delle otto rassegne inserite nell’estate 2022 di Ferentino che ha premiato, con una straordinaria ed attenta presenza di pubblico, una formula risultata non solo vincente ma anche molto apprezzata sia nella location, sia nella partecipazione di grandi nomi del cinema che si sono messi a nudo, conquistando in ognuna delle tre serate l’attenzione dei tanti presenti.

Redazione Ferentino