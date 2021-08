Festival del teatro medievale e rinascimentale di Anagni 2021, il prossimo 29 agosto alle 21 chiude la rassegna Michele Placido con “Omaggio a Dante”. Uno dei più noti interpreti del teatro e del cinema italiano reciterà Dante Alighieri e i più suggestivi Canti della Divina Commedia, nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa del Poeta. “L’omaggio a Dante Alighieri e ai grandi poeti senza tempo è un mio personale viaggio nell’anima – ha affermato Michele Placido – Dante si vive, s’interpreta col fisico, col cuore e con l’anima. Non si legge, come si fosse a scuola”.

Redazione Anagni