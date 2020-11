Già a Frosinone qualche settimana fa, in occasione delle riprese per il programma “4 ristoranti” in onda prossimo mese, Alessandro Borghese torna in Ciociaria. Questa volta organizza una gita in moto alla scoperta del Cesanese del Piglio.

Lo chef ha visitato la Cantina “Casale della Ioria” con l’imprenditrice Marisa Perinelli evidenziando le proprietà organolettiche del Piglio DOCG.

Redazione Digital