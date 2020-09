Ieri sera, nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 37enne del centro (già censito per reati in materia di stupefacenti, nonché per provvedimenti vari di ritiro e sospensioni della patente di guida), quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato dai Carabinieri alla guida della propria autovettura, nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di mezzo grammo di crack che è stato sequestrato.

Redazione Digital